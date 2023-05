Atto scellerato a Terlizzi

Terlizzi (Bari) – Una coppia di ventenni sostava in auto in un ampio spazio in via Lilium quando un uomo ,con il volto mistificato e accuratamente coperto ,ha improvvisamente aperto lo sportello e minacciato –con un coltello -i due giovani malcapitati.



Il malloppo consiste nella borsa della giovane ragazza , contenente effetti personali, tra cui documenti e denaro.



Prima di derubare la ragazza l’uomo ,probabilmente italiano secondo le prime ricostruzioni, avrebbe leggermente ferito il giovane ragazzo.



I carabinieri del posto coadiuvati da quelli di Molfetta indagano sull’accaduto, fruendo delle videocamere della videosorveglianza per tracciare i movimenti dell’uomo.



Si attendono aggiornamenti sulla spiacevole vicenda.