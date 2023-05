Cataldus d’Argento al Dott. Vizzarro

Cataldus d’argento al presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Taranto Francesco Vizzarro

Grande riconoscimento alla dedizione, all’impegno e allo spirito di sacrificio dei commercialisti ed esperti contabili di Taranto attraverso il conferimento del prestigioso “Cataldus d’argento” 2023 al presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto Francesco Vizzarro. Il dott. Vizzarro ha ricevuto la statuetta d’argento nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Cataldo patrono di Taranto.



Il Cataldus d’argento è un premio conferito a personalità tarantine che si sono distinte in ambito culturale, sociale e imprenditoriale e vuole essere un riconoscimento al positivo ruolo di assistenza fornito dai commercialisti durante l’emergenza pandemica alla cittadinanza e alle imprese, in rappresentanza di una comunità operosa che nel silenzio si è spesa per la città durante la pandemia. Ha consegnato il riconoscimento l’on. Gianfranco Chiarelli.



“Dedico questo premio a tutti i Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia Jonica oltre che alle loro famiglie, ha affermato Vizzarro, perché durante la pandemia con il loro lavoro non hanno salvato vite ma aziende. Dedico inoltre in maniera commossa il premio anche a due nostri Colleghi che sono deceduti nel periodo Covid UMBERTO MONGELLI e LUIGI RUSSO. Il nostro lavoro in quel periodo testimonia il nostro attaccamento alla città e la nostra dedizione ad una professione che, nei periodi di crisi, rivela la sua incommensurabile forza, perché fatta da persone che profondono impegno per il miglioramento del territorio e, conseguentemente, della qualità della vita”.



Vizzarro ha ricoperto negli anni prestigiosi incarichi all’interno dell’Ordine professionale a cui appartiene. Presidente dell’Unione dei giovani commercialisti dal 2001 al 2004, tesoriere dal 2008 al 2012, Consigliere delegato alla Cassa di assistenza e previdenza dal 2016 al 2020. E’ presidente dell’Ordine tarantino dal 2022. “Ringrazio il Comitato dei festeggiamenti di San Cataldo e la Camera di commercio per aver scelto un commercialista per la sezione attività professionale. Qualche anno fa, conclude, lo stesso premio fu assegnato al già presidente dell’Ordine Cosimo Damiano Latorre, a dimostrazione del nostro rapporto proficuo con e per la città e del riconoscimento dei tanti sacrifici svolti per questa amata professione”.