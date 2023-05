Lucio Dalla e Alda Merini :una sinergia particolare tra la musica e parole a Trani

La città che apprende. Biblioteca di comunità di Trani è il nuovo progetto interamente finanziato dalla Regione Puglia con fondi comunitari nell’ambito del bando “Smart in Puglia – Community library” – P.O.R. Puglia F.E.S.R. – FSE 2014-2020 – ed è il risultato di una proposta progettuale che ha registrato un ampio partenariato pubblico e privato.



All’interno di questo progetto e per continuare i festeggiamenti per i 153 anni dalla nascita della Biblioteca comunale G. Bovio si terrà il concerto letterario OMAGGIO A LUCIO DALLA E ALDA MERINI.

Protagonisti del concerto letterario saranno: 𝗣𝗶𝗲𝘁𝗿𝗼 𝗩𝗲𝗿𝗻𝗮 – chitarra e voce; 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗚𝗮𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 – fisarmonica e sax; 𝗟𝗲𝗼𝗻𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗧𝗼𝗿𝗿𝗲𝘀 – piano; 𝗚𝗮𝗯𝗿𝗶𝗲𝗹𝗲 𝗭𝗮𝗻𝗶𝗻𝗶 – voce recitante.

Entrambi icone della cultura popolare italiana, similari nella bellezza dei testi impregnati di significati che non è semplice estrinsecare dal macrocosmo dal quale provengono.



Lucio Dalla è stato uno dei maggiori esponenti del cantautorato in Italia ed amava definirsi un cantastorie con venature poetiche. Testi significativi e melodie mai troppo compassate ma efficaci e pop che toccavano le latebre del cuore.

I temi trattati da Dalla non sono enumerabili vista la differenziazione della sua vastissima produzione discografica. Lui raccontava storie ,vero, ma con un’onestà intellettuale attribuibile solo a persone sincere e profonde.



Punti segreti del cuore che con i suoi versi Alda Merini estrinsecava con abilità e maestria ,interrogandosi su cosa fosse la felicità se non l’amore, una delle tematiche principali dei suoi componimenti poetici.



Alda Merini è una delle poetesse più amate, in Italia e non solo, una donna icona del suo tempo.

La sua vita è stata segnata da momenti bui, soprattutto legati all’esperienza dell’internamento per disturbo bipolare. Ma lei non ha mai smesso di agognare l’amore ,la libertà e il lato onirico dell’essere umano.



“C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove il tempo si ferma e non hai più l’età. Quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare”.