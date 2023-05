Puglia la raccolta del grano duro nel 2022 è stata la più bassa degli ultimi dieci anni. Secondo l’Osservatorio Economico di CIA Agricoltori Italiani Puglia, la produzione di grano duro raccolta nel 2022 è stata la più bassa degli ultimi dieci anni in Puglia.

In particolare, sono state raccolte solo 759.000 tonnellate a fronte di 1.273.311 del 2016, annata record, e inferiori anche ai quantitativi del 2020 (950.080) e del 2021 (931.800). Inoltre, le rese sono calate dal 2016 quando si arrivò a 3,6 tonnellate per ettaro a 2,2 tonnellate per ettaro nel 2022.

Questi dati sono stati elaborati dall’Osservatorio Economico di CIA Agricoltori Italiani Puglia per dare evidenza statistica ai motivi che hanno spinto l’organizzazione a lanciare la campagna nazionale in favore dei produttori cerealicoli e dei consumatori italiani.

Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani ha dichiarato che questi dati saranno portati all’attenzione del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida che interverrà al Durum Days 2023 in programma a Foggia il 17 maggio.

Ci sono attualmente 6.899 aziende attive nella coltivazione dei cereali (escluso il riso) in Puglia che sono in sofferenza. In particolare, ci sono 4.950 aziende nella provincia di Foggia dove viene prodotta la maggior parte del prezioso cereale che indora il Tavoliere.