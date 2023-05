Si presenta al Moscati con ferita d’arma da fuoco ma non spiega cos’è accaduto

Si presenta al nosocomio del Moscati di Paolo VI in nottata con ferite d’arma da fuoco ma subito viene trasportanto d’urgenza presso il SS Annunziata di Taranto.

Il grave fatto di cronaca si è verificato nella tarda serata di ieri. L’uomo è stato sottoposto a intervento chirurgico ma non sarebbe in pericolo di vita. Il malcapitato però non ha fornito spiegazioni sull’accaduto.

Sul fatto indaga la Polizia di Stato.