Pucino -“Bari grande squadra”

Raffaele Pucino, terzino destro del Bari, ospite di Radio Bari, tira le somme del campionato della compagine di mister Michele Mignani prima dell’inizio dei playoff di cadetteria.



Dopo aver lodato la squadra- “siamo una grande squadra”, in grado di concorrere con formazioni maggiormente attrezzate e blasonate per la promozione diretta in serie A .



Pucino si è poi soffermato sulle sorprese del campionato, citando una formazione su tutte, quella del Sudtirol e sulle insidie possibile nei playoff, ad esempio il Parma allenata da Fabio Pacchia ed il Cagliari di Claudio Ranieri.



Fabio Pecchia, lo scorso campionato allenatore della Cremonese con cui ha raggiunto la promozione diretta in serie A dopo 26 anni ,è un allenatore giovane e preparato come dimostra il riconoscimento della “Panchina d’argento ”nella stagione 2021-2022.



Claudio Ranieri invece è un vero e proprio sfarzo per la serie B. In carriera ha allenato squadre blasonate sia nel campionato italiano di calcio ( come ad esempio Napoli, Juventus, Inter e Roma) che all’estero( Chelsea, Atletico Madrid, Valencia) e nazionali(Grecia) ,vincendo, tra lo stupore di tutti, il campionato inglese –Premier League –con la rivelazione Leicester nella stagione 2015-2016.



Tornando al Bari, mancano solo due partite alla fine del campionato; la prima in casa al San Nicola contro la Reggina e l’ultima contro il Genoa(già promosso in Serie A ) allo stadio Ferraris di Genova.



Alla squadra biancorossa si chiede ora di onorare ,come sin qui fatto, le ultime due giornate di campionato e di proiettarsi con fervore agonistico ai playoff.



Nel frattempo i tifosi baresi bramano la serie A; con la speranza che il sogno possa concretizzarsi,forza biancorossi, sempre!