Bus dell’Amtab danneggiato a Bari e autista ferito

Atto a delinquere in Via Napoli. Questa mattina un giovane ,con un oggetto non identificato-un bastone o forse una spranga- ha danneggiato irrimediabilmente un bus dell’Amtab sulla linea 19 e percosso l’autista dell’azienda locale all’altezza delle gambe .

L’autista, reo secondo il giovane di non essersi fermato ad una sosta programmata per non farlo salire sul bus metropolitano ,ha riportato contusioni alle gambe e ferite sul volto dovute alle schegge dentellate del vetro della vettura ed è stato immediatamente portato al Pronto Soccorso.

L’azienda ha reso noto che prenderà provvedimenti dopo la vicenda accaduta con una denuncia.

Purtroppo non è la prima volta che un conducente subisce le angherie degli utenti.