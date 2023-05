Nuove opportunità d’impiego a Taranto: tutte le figure ricercate dalle aziende

Nella fotografia restituita dal 15° Report 2023 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per

l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 23 annunci, relativi a 34 lavoratori

ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale

lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e

provincia”.

In crescita le offerte per profili operanti nei settori dell’Artigianato-Commercio-Vendita,

dell’Amministrativo – ICT- Servizi digitali, delle Costruzioni-Impianti-Logistica, dell’Istruzione,

della Ristorazione e del Turismo e della Sanità.

A ciò si aggiungono le opportunità di lavoro all’estero tramite la rete Eures.

(Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

È possibile candidarsi alle offerte direttamente sul portale “Lavoro per te” tramite Spid e

chiedere assistenza presso gli sportelli dei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al

pubblico.



15^ Report delle Offerte di lavoro attive della provincia di Taranto divise per settore, quotidianamente pubblicate sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolate anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”, prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia nonché il link da cui scaricare il Report: https://bit.ly/3LE936N

𝗥𝗜𝗖𝗢𝗥𝗗𝗜𝗔𝗠𝗢 che gli uffici della sede di Taranto sono ATTUALMENTE raggiungibili ESCLUSIVAMENTE via e-mail e che, data l’𝗘𝗠𝗘𝗥𝗚𝗘𝗡𝗭𝗔, l’erogazione dei servizi all’utenza è garantita da remoto