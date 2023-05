Il Taranto Football Club 1927 comunica di aver raggiunto con il calciatore Aboubakar Diaby l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Il club ringrazia il calciatore per la straordinaria professionalità e attaccamento alla maglia mostrati in questi anni di permanenza a Taranto. Il Taranto Football Club 1927 augura a Abu i migliori successi per la sua carriera.

0 Shares