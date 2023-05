U.S. Lecce – Col Verona persa una battaglia

Col Verona persa una battaglia ma non la guerra.



La sconfitta di ieri in casa con il Verona, ha forse bruciato buona parte del lavoro svolto dai giallorossi ma è anche vero che la zona retrocessione resta a quattro punti.

Ora bisogna ripartire proprio dal gol del Verona di Ngonge per mettere tutte le energie in campo sin dal prossimo turno, per riacquistare fiducia. In questo dovrà lavorare Baroni.