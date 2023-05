Ultimo turno di stagione regolare per il Cus Jonico

Sarà una giornata, una partita, un po’ atipica, da giocarsi un po’ a Cassino e un po’ al PalaDolmen di Bisceglie. Così l’ultimo turno di regular season per il CJ Basket Taranto che chiude in trasferta il girone D della serie B Old Wild West.

La squadra di coach Olive chiude in trasferta la stagione regolare reduce da una sconfitta, settimana scorsa contro la capolista Luiss Roma, che ha messo fine ad un filotto di 4 vittorie di fila per i rossoblu che hanno accarezzato l’impresa a lungo e nonostante due assenze pesanti di Piccoli e capitan Conte.

La classifica del CJ dice 9° posto. Che non sarà possibile né migliorare in caso di vittoria a Cassino, né peggiorare in caso di sconfitta. Taranto guarda con grande interesse al PalaDolmen di Bisceglie dove si giocherà la sfida diretta tra le due squadre che la precedono in classifica, i padroni di casa dei Lions, settimi al momento, e la Del Fes Avellino ottava.

Sarà proprio una delle due l’avversaria di Taranto ai playoff/spareggio per la serie B Nazionale del prossimo anno. I Lions sono settimi con due punti di vantaggio sugli irpini che sarebbero ad oggi gli avversari designati di Taranto ma in caso di vittoria la Del Fes raggiungerebbe Bisceglie col vantaggio degli scontri diretti ed allora sarebbero i Lions gli avversari del CJ.

Insomma saranno 40 minuti da vivere innanzitutto onorando al massimo la sfida di Cassino perché si sa, vincere aiuta a vincere, specie contro un’avversaria di alta classifica come i laziali, in attesa di conoscere il proprio futuro. La pensa così anche il presidente del CJ Taranto, Sergio Cosenza: “Innanzitutto mi piace ancora ricordare la splendida cornice di pubblico del Tursport domenica scorsa, che speriamo di ritrovare anche durante i playoff perché ne avremo sicuramente di bisogno.

A Cassino andiamo per far bene sperando di poter recuperare qualcuno e con la convinzione di far bene già da questa partita per arrivare con fiducia ai playoff. La partita contro Roma, prima in classifica, ci ha dimostrato ancora una volta il valore dei nostri giocatori e le nostre scelte di roster. Anche sull’aggiunta di Rocchi dal mercato.

Avellino o Bisceglie? Non saprei, se dovessimo giocare contro i Lions sarebbe meglio logisticamente e ci sarebbe una pugliese sicura di restare in B, però è difficile fare previsioni, sarà comunque una battaglia e noi sappiamo di poterla vincere contro chiunque, speriamo di essere al completo”.

Arbitri dell’incontro: Simone Settepanella di Roseto degli Abruzzi (TE) e Umberto Giambuzzi di Ortona (CH). Palla a due alle ore 18 al PalaVirtus in concomitanza con tutti gli altri match dell’ultima giornata.

MEDIA – Diretta tv e streaming su Lnp Pass solo per abbonati. Collegamenti in diretta radiofonica sui 96.5fm stereo e in streaming radio su Radio Cittadella anche quest’anno radio ufficiale rossoblu, che seguirà con collegamenti anche il match Bisceglie-Cassino all’interno di Domenica Sport. Al sito www.radiocittadella.it la differita streaming in chiaro del match andrà in onda alle ore 14.30.