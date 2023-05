Alla conquista del Braglia!

Come riportato dal sito ufficiale del Modena, sono 3001 i biglietti già venduti per il settore ospiti dell’Alberto Braglia in vista del match col Bari.

Anche se il discorso promozione diretta è diventato quasi impossibile a causa del pari col Cittadella, i tifosi biancorossi intendono sostenere in massa la squadra nella penultima trasferta di una stagione sopra le aspettative.



Il Bari ricordiamo essere salito solo quest’anno nel campionato cadetto con una rosa a disposizione sulla carta nettamente inferiore a squadre più blasonate e maggiormente attrezzate alla promozione in serie A.

La cavalcata della squadra di Mister Mignani è epica e comunque vada resterà del ricordo dei tifosi biancorossi che, da anni orsono, non vivono simili emozioni e covano sogni di serie A .