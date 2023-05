Disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione partono a Martina Franca. Ecco le date e le precauzione da adoperare

Lunedì 8 maggio a partire dalle 23.00 la Monteco – azienda che svolge il servizio di igiene urbana – effettuerà nel centro abitato di Martina gli interventi periodici di disinfestazione antialare, di deblattizzazione e derattizzazione per ridurre il più possibile la sgradita presenza di insetti alati, scarafaggi e topi.

I cittadini sono invitati a chiudere porte e finestre, a non circolare e a non sostare nelle aree interessate agli interventi, a tenere all’interno gli animali domestici, a non stendere biancheria all’esterno e a coprire i giochi dei bambini eventualmente presenti negli spazi aperti.

Gli altri interventi in calendario sono i seguenti:

lunedì 22 maggio, a partire dalle 23,00 – antialare, deblattizzazione, derattizzazione

lunedì 5 giugno, a partire dalle 23,00 – antialare, deblattizzazione, derattizzazione

lunedì 19 giugno, a partire dalle 23,00 – antialare, deblattizzazione, derattizzazione

lunedì 3 luglio, a partire dalle 23,00 – antialare, deblattizzazione, derattizzazione

lunedì 17 luglio, a partire dalle 23,00 – antialare, deblattizzazione, derattizzazione

lunedì 7 agosto, a partire dalle 23,00 – antialare, deblattizzazione, derattizzazione

lunedì 21 agosto, a partire dalle 23,00 – antialare, deblattizzazione, derattizzazione

lunedì 4 settembre, a partire dalle 23,00 – antialare, deblattizzazione, derattizzazione

Le date stabilite potrebbero subire variazioni a causa delle condizioni meteo. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente.