Anche a Taranto tanta gente festeggia lo Scudetto del Napoli!

“E da lassù applaudono anche Diego, Eduardo, Massimo, Pino, Il Principe De Curtis… Il Napoli è campione d’Italia”. Quando il telecronista di Sky Compagnoni ha pronunciato questa frase, è impazzita un’intera Nazione, Puglia compresa.







A Taranto, per esempio, un gruppo di napoletani che vivono in città per motivi lavorativi, hanno festeggiato in un locale della città e ha inscenato una sorta di mini corteo per celebrare l’evento. La dedica, da parte del gruppo (a cui ci uniamo) è per Emilio, scomparso prematuramente di recente, grande tifoso del Napoli, oltre che nostro affezionato lettore.