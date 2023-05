Piste – Ad ognuno la sua. Al giorno d’oggi molte città del mondo supportano in modo attivo il ciclismo e hanno creato infrastrutture per ciclisti ben delineate, specie con l’avvento delle bici elettriche.

La ciclomobilità è uno degli obiettivi della Regione Puglia per i prossimi anni sia per decongestionare i trasporti locali sia per tutelare l’ambiente sia per gli sviluppi turistici e di conseguenza anche economici.

Sempre più persone scelgono la bicicletta come mezzo di trasporto economico e rispettoso dell’ambiente per spostarsi in città, oltre ad essere un modo divertente di mantenersi in forma. In Puglia come nel resto dell’italia, i bike sharing, danno la possibilità a chiunque di prendere una bicicletta e restituirla nei vari punti designati in città, offrendo un modo semplice ed economico per evitare la congestione del traffico e spostarsi facilmente e comodamente… ma la compatibilità tra bici, auto, furgoni, monopattini e pedoni non sembra una cosa naturale. Infatti, un tema che fa discutere e che coinvolge tutti gli utenti della strada sono le ciclabili in città.

Le polemiche più accese nascono dove gli spazi sono stretti e le amministrazioni devono inventarsi percorsi per coniugare le varie esigenze, un’impresa. Creare un fascia dedicata a una specifica tipologia di veicoli però, potrebbe essere una scelta discutibile. Qualche automobilista impazzito avrebbe da ridire: “Bene, ci sono corsie esclusive per le bici, fate lo stesso anche per le auto! Perché io devo stare in coda insieme a bus e camion?” Sarebbe un po’ paradossale, ma teoricamente lecito.

Ma prima di tutto forse, bisogna imparare lo sport per poi poter pedalare, camminare o correre su qualsiasi pista o strada.

La verità è che tutti vivono sulla stessa pista, non diversificata per nessuno. In questa pista…

ancora oggi non si includono disabili e per le macchine sono dei tratturi. Forse sarebbe idoneo iniziare a pensare di poter volare.