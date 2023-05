Duo comico foggiano a Zelig: Fabio e Dino, dopo aver vinto il contest Zelig Open Mic, il duo composto da Fabio Conticelli e Dino La Cecilia accedono al cartellone del famigerato teatro Zelig di Milano.

“Il tutto era iniziato per gioco” dichiarano i due e forse la chiave è stata proprio questa: il gioco. Si dichiarano contentissimi di aver partecipato e vinto e sono entusiasti per l’avventura che li attende ma non si alienano dalla realtà dei prossimi giorni. Al momento sono concentrati solo ed unicamente sulle repliche di questo weekend – e dei due successivi – di “Aveva jiè accussì”, commedia di Raffaele Lepore.