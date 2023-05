Latiano – “Bonsai World” – Il giardino di bonsai di David Masi. Venerdì 5 maggio alle ore 10.00, nella sala conferenze del monastero di S. Maria di Cotrino – contrada Cappella – Latiano, si svolgerà una conferenza stampa nel corso della quale verrà presentata la mostra “Bonsai World”, il giardino di bonsai di David Masi, a cura di Marcello Caforio, allestita nel chiostro del monastero.

L’iniziativa aprirà ufficialmente una serie di eventi organizzati per festeggiare il 100º anniversario della presenza a Latiano dei monaci Cistercensi.

Eventi finalizzati a far conoscere e far vivere alla comunità la storia millenaria dei monaci e lo scambio simbiotico intessuto con il territorio, sin dal loro insediamento in provincia di Brindisi.

Madrina dell’evento sarà la Principessa Fabrizia Dentice di Frasso.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, fino al 7 maggio, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.