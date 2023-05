Alla Prisma volley Kyle Russel!

Kyle Russel, opposto statunitense classe 1993 di Sacramento, è il secondo importante acquisto della Gioiella Prisma Taranto targata 2023/24.

Atleta di spicco della Nazionale USA, con grande esperienza internazionale, è fisicamente molto dotato (205 cm di altezza): tra le due caratteristiche principali, un grande salto e un attacco e servizio molto potenti.

Dopo aver mosso i primi passi nel volley professionistico nel 2011 nella squadra dell’Irvine – Università della California – Russel comincia un tour che lo porterà prima in Polonia con la maglia del Bedzin, poi in Germania a Charlottenburg dal 2017 al 19 infine in Francia a Cannes, per voi volare in Asia dal 2020 al 2022, in Corea del Sud dove si ferma due anni prima con i colori della Korea Electric Power e poi con quelli del Samsung Bluefangs.

Nell’ultima stagione ha militato nel team francese Arago de Sète con cui sta concludendo i play off.