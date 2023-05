Cus Jonico – Perde ma con onore

Ci è mancato tanto così! Il CJ Basket Taranto stava per bissare l’impresa di battere la capolista. Alla fine però la Luiss Roma passa al Tursport per 99-83 nella 29sima e penultima giornata del campionato di serie B Old Wild West 2022/23 girone D.

Il tutto alla fine di una partita giocata su grandi tirmi, con un finale al cardiopalma per merito proprio dei rossoblu che grazie alle triple di Rocchi l’hanno riaperta fino all’ultimo possesso. E sarebbe stata qualcosa più di un’impresa dal momento che Taranto ha giocato la partita senza capitan Conte e Piccoli, con rotazioni limitate.



Peccato per un grande inizio, 18-2 a cui ha fatto da controaltare il gran ritorno di Roma trascinata dalle triple di Fallucca. Dopo una partita punto a punto il finale premia i capitolini ma il CJ esce a testa alta davanti ad una grandissima cornice di pubblico con gli spalti del Tursport pieni di gente che ha tifato e si è goduta un gran bello spettacolo.