Primavera1 – Il Lecce perde col Milan ma resta in testa

Si interrompe al C.S. Vismara di Milano la striscia di 17 risultati utili consecutivi iniziata lo scorso 13 novembre (prima della sosta mondiale) proprio con i rossoneri superati al Deghi per 1 a 0.

Resta sempre 𝗶𝗻 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝟱𝟵 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗶.

Nella gara delle 13 i giallorossi, senza gli squalificati Burnete, Vulturar e Pascalau, chiudono la prima frazione a reti inviolate. Nella ripresa sotto di due gol il Lecce accorcia con Corfitzen al minuto 84 (ottava marcatura in campionato per il danese classe 2004). Nei minuti finali arriva il sigillo dei padroni di casa per il definitivo 1 a 3.

𝗡𝗼𝗻 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗟𝗲𝗰𝗰𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗮𝗹𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗼 𝗣𝗼𝘀𝘁𝗼!