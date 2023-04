Il concerto dell’Uno Maggio Taranto Libero E Pensante si farà!

Un po’ di preoccupazione per le condimeteo. Poi l’ok delle istituzioni e il concerto si farà. Dalle 14.00 in poi, si esibiranno tutti gli artisti già menzionati sulla locandina.

“La giornata di ieri è stata emozionante e oggi siamo tutti al parco a finire i preparativi!

I primi artisti sono già arrivati per i soundcheck, nel pomeriggio di oggi (30 aprile per chi legge) con tutti i big. L’occasione di bere una birra al parco e per ritrovare gli amici prima del concerto.

Le previsioni meteo per domani sono incerte, venite quindi attrezzati, danzanti, liberi e pensanti!

Nel pomeriggio di oggi, presso la Parrocchia San Nunzio Sulprizio di Taranto, si è parlato di libertà con Christian Raimo e Flavio Rossi Albertini, legale di Alfredo Cospito. Moderava Maria Cristina Fraddosio”.

