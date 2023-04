Bari-Dal 27 al 30 aprile” la Bari Tattoo Convention”

Oggi, domenica 30 aprile , ultima giornata della “ Bari Tattoo Convention”, che si svolge nella Fiera del Levante.

La “Bari Tattoo Convention” è un evento giunto alla terza edizione

I migliori tatuatori del mondo pronti a cimentarsi in contest e ad esaudire le fantasie degli amanti dell’inchiostro sotto pelle.

Oltre 150 tatuatori italiani ed internazionali, più di 50 eventi ed intrattenimento di ogni genere con un ampio spazio dedicato al food&beverage assieme a vari stand per poter acquistare t-shirt, stampe o prodotti legati al settore Tattoo.

. Gli organizzatori: “Ci saranno i contest dove verranno premiati i tatuaggi più belli, esibizioni, l’elezione di miss Tattoo, bancarelle e food, oltre che stand del settore”

L’appuntamento – spiegano gli organizzatori dell’evento – sarà ripetuto anche l’anno prossimo.

La data è ancora da decidere, ma sicuramente l’obiettivo è quello di portare sempre più in alto il nome della Bari Tattoo Convention che in questi tre anni ha regalato non poche soddisfazioni.

Di solito si parla di Roma o Milano, ma anche qui a Sud possiamo vantare eventi internazionali di questa caratura.

Il tatuaggio è un’opera eterna su un supporto effimero.

(Pascal Tourain)

Un tatuaggio non è semplicemente un disegno. Vedi, un tatuatore è come un confessore. Lui scrive la storia di un uomo sul suo corpo.

(Nicolai Lilin, Educazione siberiana)

I tatuaggi sono i segni visibili dell’anima. Qualcosa che uno si fa incidere tra la pelle e il cielo.

(Fabrizio Caramagna)