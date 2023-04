Tutte giovani le vittime dell’incidente di Ginosa

Nell’incidente di Ginosa, tre vittime con in comune l’essersi sposati da poco. In un’auto, hanno perso la vita due giovani rumeni, lei 25 anni, lui 30. Nell’altra, un giovane del posto, Alessandro Calabrese, 27 anni. Alessandro, come riporta Quinto Potere, lavorava nei campi come braccianti e trattorista. Lo faceva come lavoro ma era la sua passione. Si era diplomato all’istituto agrario Itas Mondelli di Massafra. Famiglie distrutte dal dolore. Questo tragico incidente, purtroppo un frontale dovuto forse ad un sorpasso azzardato, fa seguito a quello di Bitonto di ieri, dovevo avevano perso la vita quattro ragazzi.

