Taranto – Cerimonia Sanitaservice

Suggestiva cerimonia questa mattina a Taranto per celebrare la stabilizzazione in Sanitaservice degli autisti soccorritori del 118, ai quali, dopo aver prestato servizio per anni come volontari o come appartenenti ad associazioni, è stato riconosciuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato.



Quella che per tanti è stata e sarà una giornata da ricordare si è svolta nella Rotonda del Lungomare cittadino con la partecipazione di autorità religiose, civili e militari. Presente anche il sindaco e presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, che, nell’evidenziare l’impegnativo lavoro svolto dalla Regione Puglia e dal presidente Michele Emiliano per raggiungere questo importantissimo risultato, ha desiderato ringraziare “l’ASL di Taranto, tutta la struttura regionale e Sanitaservice. Ma un ultimo grazie intendo farlo a questi ragazzi a cui stiamo dando una prospettiva. Lo abbiamo fatto in altre occasione, ma oggi ha un significato ed un sapore diversi.”



“Nei due anni di Covid -ha proseguito il presidente Melucci- questa comunità ha tenuto bene, ha superato grandi difficoltà, soprattutto perché c’è stata una platea importante di persone come queste associazioni, come questi giovani che non si sono mai risparmiati dedicando la loro vita per salvare quelle altrui. Il loro impegno è stato profuso principalmente per passione, non tanto perché sapevano che magari c’era la possibilità di poter essere stabilizzati dal punto di vista contrattuale. Per questo motivo quella che stiamo vivendo è una giornata importante, che dà fiducia ad una comunità rispetto alle ragioni del lavoro e della dignità di un lavoro qualificato. È una giornata importante soprattutto perché ci sentiamo tutti parte di un progetto che, come sapete, abbraccia tanti settori non ultimi quelli economici, di rigenerazione urbana e di decarbonizzazione. Un grazie sincero a tutti coloro che hanno fatto del nostro “sistema 118” un modello di riferimento.”