Torna Lanzo alla Prisma Volley

Il presidente Antonio Bongiovanni ha comunicato che il club ionico ha raggiunto l’accordo con un campione internazionale, lo schiacciatore Filippo Lanza.

Classe 1991 per 1,96 m di Zevio, in provincia di Verona, Lanza ritorna in Italia dopo due stagioni all’estero e lo fa scegliendo di indossare la maglia della Gioiella Prisma Taranto e andrà pertanto ad impreziosire il comparto degli schiacciatori rossoblù.

La scelta è ricaduta su un grande atleta di vasta esperienza internazionale con un palmarés talmente importante che non avrebbe bisogno di presentazioni, campione che ha vestito la maglia azzurra per più di 13 anni, conquistando importanti trofei e riconoscimenti.



