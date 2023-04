Ceglie Messapica – “La notte dei Miracoli” – Musical. Giovedì 11 maggio e venerdì 12 maggio 2023 alle ore 21.00, presso il Teatro “Comunale” di Ceglie Messapica in scena Il Nuovo Musical “LA NOTTE DEI MIRACOLI”, diretto dal Regista Claudio Russano, e con le coreografie dei Maestri Vito Blasi e Tania Vinci e la direzione musicale della Maestra Miriana Lacarbonara.

Una famiglia numerosa e, a tratti, quasi pittoresca quella di Ettore , uomo dal grande cuore. Una famiglia come tante, nella quale forza e debolezza, coraggio e fragilità, tenacia e rinuncia danzano insieme, in una scena collettiva di tanti colori ed altrettante forme plastiche.

Nella Notte dei miracoli, come in tutte le belle storie, le vicende di ogni personaggio danno vita ad una osmosi in cui tensioni e conflitti si armonizzano intorno alla Verità che, malgrado tutto prende forma e trionfa, rivelandosi benignamente a tutta l’Umanità. Comprendersi, perdonarsi, incontrarsi, ciascuno con il suo vissuto, nella sua interiore onestà: questo il monito per tutti, nessuno escluso…