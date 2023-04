Tre punti d’oro per il Lecce!

Per il Lecce arrivano quei 3 punti tanto attesi in ottica salvezza. Vince di rigore con l’Udinese. In gol Strefezza.



Il successo arriva dopo ben otto giornate. A siglarlo è il calciatore che più sta dando in continuità, in questo campionato.



Lo stesso attaccante, ammonito questa sera, purtroppo non ci sarà con la Juve.

La svolta nella ripresa, al 62’, atterramento di Grendrey da parte di Udogi.

Il Tabellino

Lecce-Udinese 1-0



Lecce: Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Blin (33’ Gonzalez), Hjulmand, Oudin (33’ Maleh), Strefezza (33’ Banda), Colombo (11’ st Ceesay), Di Francesco A disp. Bleve, Brancolini, Tuia, Ceccaroni, Askildsen, Helgason, Voelkerling Persson. All. Baroni

Udinese (3-5-1-1): Silvestri, Becao Bijol (41’ st Vivaldo sv), Perez (30’ st Masina), Ehizibue Samardzic (17’ st Thauvin), Walace (30’ Ebosele), Lovric (17’ st Arslan), Udogie, Pereyra, Nestorovski A disp. Padelli, Piana, Zeegelaar, Abankwah. All. Sottil

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 16’ st rig. Strefezza (L)

Ammoniti: Bijol (U), Blin (L), Strefezza (L), Perez (U), Gonzalez (L), Ceesay (L)