Cala Maka di Torre Canne garantirà la riapertura stagionale come da programma. Seppur con danni ingenti dopo l’incendio avvenuto nella serata del 26 aprile, il Maka di Torre Canne rispetterà il proprio programma, l’apertura infatti era previstaper il 29 aprile.

“Il gruppo di imprenditori della Maka Srl, gestori dello stabilimento balneare Cala Maka di Torre Canne, rappresentato dal sottoscritto avv Marcello Zizzi, ci tiene a precisare che, con riferimento all’incendio accaduto ieri sera presso il noto locale balneare di Torre Canne, seppur affranto, sta già avviando i lavori di ripristino per garantire la riapertura stagionale come da programma per domani (sabato 29 aprile). Si ringraziano i Vigili del fuoco e i Carabinieri per l’immediato ed efficiente intervento che ha garantito la limitazione dei danni e si confida assolutamente nella meticolosa attività delle indagini che gli organi inquirenti stanno conducendo. Un ringraziamento particolare va anche al sindaco Francesco Zaccaria e a tutte le forze politiche locali per la vicinanza manifestata. Il Cala Maka conferma l’apertura per domani (sabato 29 aprile)”.

Si indaga sulle cause dell’incendio con la massima collaborazione nei confronti delle forze dell’ordine.