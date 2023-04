“Anche noi insieme a te”, domenica 30 aprile al Tarentum si canta per l’autismo

La ODV Associazione CUAMJ ETS organizza un grande evento di beneficenza tra musica, magia e riflessione. Presenta Matteo Schinaia, tanti gli ospiti sul palco

Un grande evento di beneficenza tra musica, magia e riflessione. Questo e tanto altro è “Anche noi insieme a te”, manifestazione organizzata dalla ODV Associazione CUAMJ ETS per sensibilizzare sul tema dell’autismo: lo spettacolo si terrà domenica 30 aprile, a partire dalle ore 19:30, al Teatro Tarentum, in via Regina Elena, 122 a Taranto.

Tanti gli artisti sul palco presentati da Matteo Schinaia: con Marco Guerra, speciale star della serata, si ebisibiranno i 3… 2… 1… Zero Tribute Band, Frankavilla, reduce dai successi del suo ultimo singolo “Due settimane”, Her, i ragazzi dell’Associazione di Promozione Sociale ARCA e Sofia Balestrucci.

Ad impreziosire la kermesse, inoltre, i Maghi del Club Magico Tarantino, che allieteranno anche il preview della serata.

Non mancheranno, inoltre, momenti di approfondimento con la dottoressa Chiara Gemma, Europarlamentare ECR, ed il professor Alessandro Frolli, Direttore Scientifico Centro di Ricerce sulle Disabilità (DRC).

Taranto – “Anche noi insieme a te” per l’Autismo