Polignano:No Alberghi a Costa Ripagnola.



Evitare il compimento di strutture alberghiere nell’area Parco di Costa Ripagnola, a ridosso di Polignano a Mare (Bari), per «contemperare il legittimo interesse dei proprietari con quello dei cittadini».



E’ la proposta fatta dalla Regione Puglia oggi durante l’incontro convocato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano con il Comune di Polignano a Mare, era presente il sindaco Vito Carrieri, e i privati proprietari dell’area parco Costa Ripagnola.

In quella zona c’è il progetto di recupero di alcuni trulli che saranno trasformati in resort.

Il progetto però sta incontrando l’opposizione delle associazioni ambientaliste.



«La riunione – ha dichiarato il presidente Michele Emiliano – seppur preliminare, è stata soddisfacente avendo potuto verificare la disponibilità da parte di tutti a trovare una soluzione condivisa che consenta la valorizzazione e la tutela dell’area Parco”.



L’intervento» nell’area Parco di Costa Ripagnola a Polignano a Mare (Bari) «non prevede la realizzazione di una struttura alberghiera, ma solo il recupero e restauro (debitamente concordato con la sovrintendenza ai beni storici ed archeologi) dei trulli esistenti e l’utilizzo di alcuni di essi, in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, come unità ricettive, e, dunque, senza la realizzazione di nessuna nuova struttura nè l’ampliamento delle costruzioni esistenti».



E’ quanto dichiara in una nota la società Serim srl, che sta realizzando il progetto di recupero dell’area sulla costa di Polignano a Mare.



La Serim, nella nota, aggiunge che la «legittimità dell’intervento assentito è stata più volte riconosciuta sia da tutti gli enti, nelle varie sedi di riesame, sia in sede giurisdizionale» ed anche nell’ultima riunione, «dove nessuno dei partecipanti l’ha messa in discussione».



Costa Ripagnola è una fascia di terra agricola vicino al mare, situata tra le frazioni di Cozze e di San Vito, a nord di Polignano a mare”



Al suo interno si possono ammirare percorrendo la complanare lato mare alla S.S.16, i caratteristici trulletti, sparsi con lo sfondo del mare, intervallati da poligoni di muretti a secco a delimitare le proprietà terriere e le vecchie stazioni di posta delle greggi.



Il paesaggio naturale che si presenta è unico nel suo genere nel circondario, perchè mantiene ancora intatte le caratteristiche tipiche dei luoghi così come dovevano apparire in passato, per l’assoluta mancanza di strutture ed elementi strutturali moderni.