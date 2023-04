Strisce blu a San Vito, “Noi con l’Italia” continua la raccolta firme per il ritiro della delibera

Continua la raccolta firme organizzata dal coordinamento cittadino di “Noi con l’Italia” per dare voce al disappunto dei cittadini verso la delibera di Giunta n.77, che lo scorso 24 marzo ha istituito l’installazione di aree di parcheggio a pagamento in Viale del Tramonto durante la prossima estate.

E proprio a San Vito, nella giornata di domenica 23 aprile, Simone Claveri, coordinatore del Dipartimento Lavori Pubblici di “Noi con l’Italia – Taranto” ha raccolto le proteste dei residenti: “Mi sono giunte molte segnalazioni, da indirizzare alle Direzioni competenti – ha dichiarato Claveri – oltre a tante manifestazioni di affetto, stima e incoraggiamento che ci spronano a continuare su questa strada”.

Tanti i giovani che si sono recati sul posto per firmare la petizione: “La voce dei cittadini deve arrivare chiara e forte fino a Palazzo di Città – ha concluso il coordinatore del Dipartimento Lavori Pubblici di “Noi con l’Italia – Taranto” – Per questo motivo abbiamo deciso di fissare a stretto giro un nuovo incontro per raccogliere altre firme: il prossimo 30 aprile saremo di nuovo in Viale del Tramonto per ascoltare le esigenze dei tarantini e farci portavoce delle loro richieste”.

Una decisione, quella di istituire nuove aree di sosta a pagamento a San Vito nel periodo estivo, che aveva suscitato le numerose proteste dei cittadini del capoluogo jonico, al punto che in base a quanto dichiarato in questi giorni da alcuni consiglieri di maggioranza, sarebbe pronto il ritiro della delibera, che potrebbe essere ufficializzato già durante la prossima riunione del Consiglio comunale.

“La prima raccolta firme contro le nuove aree a pagamento a San Vito è stata organizzata da Noi con l’Italia il 6 aprile – commenta il coordinatore cittadino, Pierfilippo Marcoleoni – Questo testimonia che abbiamo preso sin da subito a cuore questa vicenda, che ci è sembrata un vero e proprio schiaffo alle criticità economiche che attraversano i tarantini in questo momento. Continueremo a batterci finchè il ritiro della delibera sbandierato da alcuni consiglieri di maggioranza sui propri profili social sia ufficiale”.

In attesa che la delibera di Giunta n.77 sia ritirata, quindi, “Noi con l’Italia – Taranto” dà appuntamento a tutti i cittadini il prossimo 30 aprile, in Viale del Tramonto, per continuare insieme la protesta contro le nuove strisce blu.