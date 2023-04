Parcheggio “Orti del Duca” – sarà aperto? Da alcuni giorni ci sono organi di stampa che parlano di una grande opera, forse nel prezzo.

Di recente è stato inaugurato un Parcheggio/Parco sulla 172 dei trulli a Martina Franca. Un parcheggio sotterraneo di 100 auto o forse 1000 in base alla fettuccia metrica di chi ne ha realizzato le dimensioni degli stalli.

《La normativa per stabilire le dimensioni del veicolo ideale ha preso in esame le vetture considerate dimensionalmente rappresentative del parco auto circolante in Italia. Solo una percentuale intorno al 7% delle auto circolanti ha dimensioni maggiori. Quindi per una struttura di parcheggio rivolta ad una domanda di normale rotazione, la misura ideale dello stallo è di metri 2,50 x 4,75. La larghezza dello stallo è condizionata anche dalla presenza di ostacoli quali muri, pilastri, ecc.Nella normativa attuale uno stallo ha le dimensioni di 2,5×5,0 mt (12,5mq). Nelle aree di parcheggio devono essere previsti anche posti auto per portatori di handicap, nella misura di 1 posto auto ogni 50 o frazione di 50. In questo caso, la larghezza dello stallo non deve essere inferiore a 3,20 metri.》

Secondo i dati rilasciati dal comune, si parla di 180 posti da

dimensioni di 2,30/2,40 metri cadauno, il che fa pensare che 10/20 cm possano portare a circa 140 fatti bene per un valore economico di circa 35.000 mila euro l’uno (salvo incognite x2).

Senonché alcuni cittadini hanno dichiarato gli stalli un tantino piccoli e non hanno reagito benissimo né a questa comunicazione né all’eco sviluppatasi da parte di giornali vari e tv, nonché social network. Quanti posto auto sono disponibili dopo decenni di problematiche? Non tutti sanno che il parcheggio è innaugurato e Aperto?

Dunque è necessario che venga chiarito: di quanti posti a norma si dispone? Forse non certo, in assoluto, 180. Forse era difettosa la rullina metrica in dotazione? Ma in tal caso andrebbe specificato, solo per piccoli veicoli? Dopo decenni di lavoro e idoneo quantificare la capienza reale.

Ma soprattutto è aperto o servono altri soldi per

visualizzarlo sui monitor. Ricordiamo che le automobili rimangono parcheggiate per circa l’80% della loro vita utile. Quindi parcheggi e autorimesse sono parte integrante del sistema della mobilità urbana perché, contrariamente a quanto si crede, la fluidità della circolazione è fortemente influenzata dalle condizioni della sosta.

Ma che ne sanno i contabili di quando stavi studiando matematica e ti prendevi una pausa per piangere perché non avevi capito niente.

L’opera risulta comunque molto piacevole alla vista. Anche se non si è ben compreso a chi è destinata. Certo poco alla volta andranno limati gli errori. Chissà se un domani, non sia proprio il comune ha chiedere i danni alla ditta che lo ha realizzato?