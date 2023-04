Progetto Oltre le Distanze – Disputato Quadrangolare di Calcio a 5 presso il PalaMazzola

Rappresentativa OPI Taranto

Una rappresentativa dell’Ordine delle Professioni infermieristiche di Taranto ha partecipato ad un Quadrangolare di Calcio 5 presso il PalaMazzola nell’ambito del progetto “OLTRE LE DISTANZE”.

L’obiettivo del progetto condiviso con la UISP, il Comune di Taranto, la ASL e gli Enti gestori di diverse strutture sanitarie esocio-sanitarie, è quello di promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport, offrendo un’opportunità di attività fisica e sportiva a tutte le persone con disabilità mentale.

La volontà comune è quella di superare le distanze, creare un ambiente inclusivo e favorire l’integrazione di tutti gli individui nella società.



Lo sport è uno strumento eccellente per migliorare la qualità della vita di coloro che vivono con una disabilità mentale, promuovendo la loro salute, il benessere e la felicità.

Ringrazia la UISP per il grande impegno profuso, l’Amministrazione comunale di Taranto e i Consiglieri comunali che oggi sono “scesi in campo” per la lotta alle diversità.