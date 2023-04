Trasferta a Monopoli per il Cus Jonico

Ultimo derby stagionale per i rossoblu che vanno in casa della White Wise per la terzultima di regular season

Non fermarti CJ Basket Taranto! Ultimo derby della stagione, quella regolare, per i rossoblu che fanno visita alla White WiseMonopoli nella 28sima e terzultima giornata di regular season della serie B Old Wild West girone D.



Si gioca in serale, palla a due alle ore 20 e diretta su LnpPass con aggiornamenti inradiocronaca su Radio Cittadella.

La squadra di coach Olive è pronta per il rush finale di regular season. Tre partite nei prossimi 15 giorni che delineeranno la classifica finale e con essa la griglia della post season.



Tre come le vittorie consecutive che Taranto porta con se a Monopoli a caccia del poker. Il CJ al momento è 9° in graduatoria, a due punti da Avellino e 4 da Bisceglie, con 4 punti su Salerno.

Tutto può ancora succedere quando alla fine della stagione regolare mancano 120 minuti.