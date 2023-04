C’è una finale di Basket a Martina Franca!

C’è una finale a Martina Franca! Da molto tempo non si sentiva la parola Finale nei match di basket nella città di Martina Franca, a riportarla è la NewGen Basket Martina. Una società nata dalla caparbietà di alcuni imprenditori locali supportata dalle aziende locali.

La NewGen Basket Martina affronterà New Basket Carmiano per la finale playoff in gare 3 del campionato promozione 22/23 girone C.

L’appuntamento è il 23 aprile alle ore 18:30 presso il Pala Wojtyla di Martina Franca area Pergolo, ingresso libero.

La squadra ha onorato fino all’ultimo ogni partita, è encomiabile il loro impegno quotidiano. Società, giocatori e tutti hanno sempre donato tutto, per un cammino fatto di sole vittorie. I ragazzi si stanno allenando bene e sono sospinti da un ambiente motivato e desideroso di basket.

Ora Tutti al Palazzetto!!!