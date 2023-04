Il 23 Aprile Canottaggio a Taranto

Canottaggio. 2^ tappa del campionato regionale organizzato dalla LNI sez. di Taranto

Una giornata importante per il canottaggio a Taranto domenica 23 aprile presso la banchina torpediniere si terrà, dalle ore 7.30 fino alle ore 12:00, la seconda tappa del campionato regionale. Alla competizione potranno partecipare le categorie Under 17, Under 19, Under 23, Under 23 Pesi Leggeri, Pesi Leggeri e Senior. Si tratta di una gara di velocità che si disputerà su 500 – 1000 – 1500 – 2000 metri nello specchio d’acqua antistante l’Arsenale militare di Taranto. La regata si svolgerà su un campo a sei corsie. Ad organizzare la giornata sportiva la Lega Navale di Taranto insieme alla FIC (Federazione Italiana Canottaggio). Un appuntamento molto atteso soprattutto per la sezione tarantina della Lega Navale Italiana che dopo ben cinquant’anni torna a gareggiare. In acqua scenderanno gli atleti delle diverse società pugliesi e di questi circa dieci della LNI. Queste le parole di Flavio Musolino, presidente della LNI sez. di Taranto sull’evento: “Siamo particolarmente felici di essere riusciti a portare nella nostra città una gara di canottaggio che vedrà coinvolti circa 200 persone tra atleti e tecnici provenienti da Puglia e Basilicata. Un’organizzazione complessa ma che dimostra la capacità di Taranto di essere attrattiva verso gli sport di mare e della Lega Navale di avere uno staff pronto a programmare e realizzare grandi eventi sportivi”.