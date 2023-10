Oro per Di Cesare della LNI Taranto agli Europei

Canottaggio sedile fisso. Oro per Adriana Di Cesare della LNI Taranto agli Europei

Grande affermazione nel Gozzo Nazionale per la giovane atleta della Lega Navale Italiana sezione di Taranto

Un successo strepitoso per Adriana Di Cesare agli Europei di Gozzo Nazionale svolti lo scorso fine settimana a Genova Pra: l’atleta della Lega Navale Italiana sezione di Taranto ha conquistato la medaglia d’oro insieme al resto dell’equipaggio composto da Brescia, Battista e Pansini.



Una vittoria di prestigio per la Di Cesare che ai nostri microfoni afferma: “È stata durissima eravamo 15 equipaggi del gozzo, divisi in 3 batterie di 5 equipaggi e solo i primi due di ogni batteria si qualificavano. La nostra partenza non è stata delle migliori, eravamo ultimi ma abbiamo recuperato e siamo arrivate seconde nella prima gara conquistando la finale, nella quale abbiamo dato tutto“.



Adriana descrive così proprio la finale: “Eravamo in acqua con l’Inghilterra e andavamo di pari passo, nell’ultima parte di gara erano davanti a noi ma siamo riusciti a superarli nelle ultime 5 vogate di pochi centimetri.



E’ stato più bello vincere in questo modo in maniera meritata. I miei progetti futuri? Sono sempre gli stessi adesso ancora di più, sono consapevole che possiamo puntare in alto, questo risultato deve spronarci ancora di più come squadra per fare meglio allenandoci di più e curarndo la tecnica.



Non mi sento arrivata…Devo lavorare sempre di più, da questa esperienza ho imparato tanto anche tecnicamente su questo sport e non vedo l’ora che mi capiti un’altra occasione per imparare cose nuove“.



Per la LNI sez. di Taranto erano presenti anche Sabina De Florio che ho concluso la finale B al secondo posto dietro l’equipaggio della Gran Bretagna e Luca Martucci che, insieme alla stessa Adriana Di Cesare, ha gareggiato in Coppa Italia per la Puglia classificandosi al terzo posto (come delegazione insieme a Sardegna e Sicilia) relativamente alla classifica generale delle varie specialità a livello nazionale.