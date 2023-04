U.S. Lecce – Grandi risultati delle giovanili

L’Under 16 di mister Fabio Marrocco si è qualificata ai Play Off Nazionali come sesta avendo conquistato il piazzamento nel Girone D del Campionato U16 – Serie A / B con 22 punti, frutto di 7 vittorie e un pareggio nelle 18 giornate disputate. I giallorossi affronteranno in gara secca e in trasferta, il Frosinone (terza in classifica) con un solo risultato a disposizione per passare il turno. In caso di parità nei 90 minuti avrà accesso agli Ottavi la squadra meglio piazzata.

