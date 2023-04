La Nuovi Orizzonti Taranto perde il primo round a Trani

Nuovi Orizzonti Taranto, Juve Trani vince il primo round. Tutto rimandato a Gara 2 al PalaMazzola

La squadra di Delli Carri vince con il punteggio di 53 a 46. Il 22 aprile servirà tutto il calore del tifo ionico

Il sogno è stato accarezzato, ma Gara 1 se l’aggiudica la Juve Trani, nonostante nella prima parte del match la Nuovi Orizzonti aveva saldamente in mano l’incontro. Vince la squadra di Delli Carri il primo round, ma nulla è ancora perduto. Sabato 22 Aprile al PalaMazzola si disputerà il match decisivo. Se la squadra di coach Orlando riuscirà a far proprio l’incontro, tutto si rimanderà a Gara 3, in caso contrario, sarà Trani a festeggiare.

Gara ad alta tensione a Trani, con una folta rappresentanza del tifo ionico sugli spalti a dare supporto alle ragazze di coach Orlando. Primo quarto equilibrato, finisce in perfetta parità 15-15. Successivamente Taranto dimostra di avere una marcia in più, riesce a mettere alle corde Trani e si va al riposo con un leggero vantaggio. Il secondo quarto si chiude con 23-26. Taranto accarezza il sogno.

Alla ripresa in campo, Trani gioca con qualità, Taranto pecca di poca concretezza sotto canestro e come nel primo quarto, la terza frazione si chiude in perfetta parità. Diventa decisivo l’ultimo quarto, dove però Trani innesca una marcia in più e nonostante la grande generosità delle ragazze ioniche, vince l’incontro.

Partita molto combattuta con alta densità difensiva e diversi errori da ambo lle parti. Taranto concentrata sin dall’inizio, sostenuta dal caloroso tifo del pubblico jonico (circa un centinaio arrivati anche con mezzi propri oltre il pullman messo a disposizione dalla dirigenza ionica). Decisivi gli errori negli ultimi quattro minuti sfruttati dalle locali più lucide.

Brava comunque la squadra di coach Orlando. Significativo il ringraziamento spontaneo che le ragazze hanno rivolto al pubblico a fine gara per il sostegno e la fiducia che vorranno ripagare sabato 22 Aprile.

Tutto è quindi rimandato a Gara 2, dove la spinta del PalaMazzola può essere determinante. Bisogna crederci.

Calzaturificio F.lli Lotti Trani – Nuovi Orizzonti 53 – 46 (15 – 15, 23 – 26, 38 – 38)

Trani: Kaid 17, Silvia Caputo, Smaliuk 20, Gietz 2, Maldera n.e., Lenzu Uniti 5, Daniela Caputo 7, Amorese 2. (All. Luigi Delli Carri)

Taranto: Viesti 11, De Pace 5, De Bartolomeo, Palmisano 2, Manolova 7, Gobbi, Ciminelli 12, Ghiran, Bari 5, Martelli, Molino 4. ( All. William Orlando)

Arbitri: Mario Caposiena di San Severo e Francesco Buonasorte di Manfredonia.

Note: spettatori 250 circa di cui circa 90 provenienti da Taranto.

Nessuna uscita per 5 falli.