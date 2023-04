Il nuovo Billy Elliot è tarantino!

Il performer che interpreta il protagonista nel musical del sistina è Tarantino ed ha solo 12 anni

È Tarantino il nuovo Billy Elliot dell’omonimo musical in scena dal 13 aprile al teatro Sistina di Roma, con la regia e l’ adattamento italiano di Massimo Romeo Piparo. Andrea Loconsole, 12 anni è il giovanissimo performer che porterà sul palco una delle storie più amate del cinema europeo. Allievo dell’ADAPT di Taranto e figlio dei maestri di danza Simona Licci e di canto Fabrizio Loconsole, Andrea vestirà i panni del ragazzo che aveva nel sangue la passione per la danza classica e che ha cercato in tutti i modi di perseguirla. Oltre 30 gli artisti in scena, con le musiche di Elton John, lo spettacolo sarà in tour fino a fine maggio a Genova, Pistoia, Bergamo, Lugano e Varese. La passione per la danza, la tenacia e la fiducia in se stessi sono i cardini di una storia straordinaria, che ha conquistato il cuore del pubblico di ogni età. Billy è un ragazzo che per amore della danza sfida anche l’ottusità di un padre e un fratello che vorrebbero diventasse pugile. A far da sfondo alla sua avventura, che ha nutrito sogni e speranze di intere generazioni di talenti, l’Inghilterra dell’era Thatcher, con le miniere che chiudono e i lavoratori in rivolta, ma anche il mondo della danza, fatto di poesia e di faticose ore di prove. Come in ogni grande storia, ad accendere le emozioni ci pensano grandi valori come l’amore, la determinazione, la voglia di farcela, ma anche l’amicizia tra adolescenti, che riesce a far superare ogni discriminazione di orientamento sessuale.

“È per noi un orgoglio non solo perché è nostro figlio, ma perché è la dimostrazione che il talento, insieme a studio ed impegno, conducono alla realizzazione dei sogni, che è ciò che noi portiamo quotidianamente a tutti i nostri allievi – spiega simona Licci -. Andrea conduce una vita molto sacrificata perché come tutti va a scuola, ma il suo tempo libero è dedicato alla sua passione: accademia e corsi di ginnastica artistica. Ciò lo rende completo, perché studia canto, recitazione e danza in tutte le sue forme. Un po’ come il vero Billy che dichiarava di non aver bisogno dell’adolescenza, ma solo di ballare. E poi Taranto fa sentire di nuovo la sua voce nel panorama del musical nazionale ed è emozionante”. “Mi sento pronto ad affrontare questa avventura a cui mi preparo da tantissimi anni, nonostante la mia giovane età – riferisce Andrea -. Dividerò il palco con altri ragazzi come me e con altri due Billy con cui siamo già molto uniti ed amici. È fantastico lavorare in uno spettacolo “vero” in cui ogni giorno mi metto alla prova e vivo il mio sogno”.

Basato sull’omonimo film di Stephen Daldry del 2000, Billy Elliot The Musical ha debuttato nel West End (Victoria Palace Theatre, Londra) nel 2005 ed è stato nominato per nove Laurence Olivier Awards – il massimo riconoscimento europeo per i Musical – vincendone ben quattro. L’incredibile successo conseguito ha fatto sì che lo spettacolo approdasse anche a Broadway nel 2008 dove ha vinto dieci Tony Awards – gli Oscar del Musical – e dieci Drama Desk Awards. In questo terzo riadattamento i protagonisti sono interpretati da Rossella Brescia (mrs Wilkinson), Giulio Scarpati (nei panni del padre di Billy), Andrea Loconsole, Emiliano Fiasco , Bryan Pedata (Billy Elliot).