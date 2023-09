E’ tarantino il Campione Italiano Master per la Classe Waszp

Cristiano Apruzzi del Circolo Velico Ondabuena vince a Bellano

Primo posto anche per l’under 12 Saracino nella zonale Puglia di Open Skiff

Giornata da incorniciare ieri per il Circolo Nautico Ondabuena di Taranto, che mentre al molo Sant’Eligio lavora per il programma Inspire del Sail Gp, nel week end a Bellano (Lago di Como) e a Porto Cesareo in provincia di Lecce, incassa due importanti primi posti nelle competizioni destinate a velisti Waszp e Open Skiff.

Spicca il risultato di Cristiano Apruzzi, che per la categoria Master (Over 40) si diploma Campione Nazionale per la classe Waszp italiana, dopo gare avvincenti e competitive che sul Lago di Como hanno visto impegnati i più bravi velisti italiani specializzati nel foil.

La storia di Cristiano Apruzzi è quella di un velista e membro effettivo del nostro Circolo Nautico che ha voluto investire nel futuro – afferma il coach Francesco Bonvino – e segna anche in maniera evidente l’evoluzione della vela che in questi giorni consacriamo anche con la presenza del Sail GP nella nostra città.

Non a caso fu proprio il programma Inspire del Gran Prix internazionale a gettare il seme dell’accademia foil poi varata da Ondabuena nel corso di questi ultimi due anni.

Ondabuena a Bellano infatti si è presentata con ben tre atleti: Cristiano Apruzzi, Simone Mairo e l’ex Open Skiff e gia campione europeo di questa categoria, Federico Quaranta.

Così mentre a Bellano si celebrava questo importante risultato nell’ultima zonale dell’ottava zona FIV per la Classe O’Pen Skiff, gli under 12 e gli under 15 di Ondabuena scalavano classifiche e portavano risultati eccezionali, se si considera che il team agonistico è di recente formazione.

Al primo posto nella regata zonale di Porto Cesareo, infatti, si piazzava l’under 12 Giuseppe Saracino, mentre al quinto posto Michele Graniglia.



Relativamente settimo e ottavo posto per le Under 15 Martina Tavilla (due volte al quinto posto nei parziali) e Azzurra Giliberti (un quarto posto nei parziali).

Siamo una squadra agonistica giovane e di recente costituzione – spiega il coach della classe per Ondabuena, Gianlorenzo Sion – ed esser riusciti a portare sul podio giovani velisti ci ripaga del lavoro svolto in questi mesi di allenamento, in cui abbiamo messo il team al primo posto. E’ la vittoria di tutti.

Nel frattempo Ondabuena, club di supporto del Programma Inspire del Sail GP, è pronta a nuove sfide a cominciare da quella che vedrà protagonista l’atleta Waszp della scuderia, Anita Magurano, gareggiare nella rada di Mar Grande tra gli equipaggi (9 maschili e 7 femminili) selezionati in tutta Italia per le regate del Programma Racing del Sail Gp.