La bellezza torna in passerella con Miss Italia Puglia, si comincia da Gravina Miss Italia appartiene alla cultura del nostro Paese, fa parte dell’immaginario collettivo perché racconta la storia di ragazze comuni che diventano star: una favola vissuta nelle piazze italiane, davanti ai riflettori della televisione e sul web; un’occasione non solo di lancio nel mondo dello spettacolo, ma in quello più generale del lavoro. Basta guardare l’elenco di quante hanno partecipato e sono poi diventate famose, a partire da Sofia Loren.

Il Concorso è stato guidato dal 1959 da Enzo Mirigliani, custode discreto ed entusiasta della bellezza italiana, indiscusso patron della manifestazione: nel corso degli anni ha saputo renderla sempre viva e attuale, proponendo anno dopo anno un sano e pulito modello di “bellezza”, rappresentando con precisione le aspettative, le tendenze, i valori e anche i sogni di migliaia di ragazze. La figlia Patrizia lo ha poi sostituito nel 2003, introducendo nel Concorso molte innovazioni, dai calendari di Miss Italia (alcuni anche a scopo di sensibilizzazione) realizzati da grandi fotografi, all’introduzione della taglia 44, al bon ton delle miss, fino al rifiuto del bikini in tv per le ragazze.

La bellezza protagonista a Gravina in Puglia. Riparte il tour pugliese di Miss Italia, affidato per il secondo anno consecutivo alla Carmen Martorana Eventi, agenzia di moda e spettacolo con una consolidata esperienza anche oltre i confini nazionali ed esclusivista regionale del concorso di bellezza più celebre del Paese.

La ricerca delle aspiranti miss avrà inizio con il casting che si svolgerà sabato 22 aprile, alle ore 19.00, in Piazza della Repubblica a Gravina in Puglia.

Condurrà Christian Binetti, “presentattore” e volto di Teleregione confermato come presentatore ufficiale del tour; ospite l’attore del Mudu’ Emanuele Tartanone che certamente non mancherà di creare scompiglio.

Il casting è un evento “Fuori Fiera” volto ad implementare l’offerta culturale di qualità e la promozione del territorio nonché ad incrementare il flusso turistico della cittadina murgiana nell’ambito della tradizionale Fiera di San Giorgio giunta alla 729esima edizione.