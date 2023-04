Al via Orchidays nel fiore di Mattinata, il Festival delle orchidee Le orchidee sono splendide piante tropicali apprezzate soprattutto per l’eleganza e la bellezza dei fiori, meravigliosi e duraturi.

L’orchidea Phalaenopsis è forse la più diffusa, ma la famiglia delle orchidee include numerose varietà e centinaia di ibridi, con caratteristiche diverse.

In genere l’orchidea presenta una rosetta di foglie carnose dalla foglia ovale e allungata, da cui si sviluppano uno o più fusti su cui sbocciano numerosi fiori.

In alcune orchidee i fiori sono minuscoli, mentre altre sono caratterizzate da fioriture più grandi e vistose. Oltre alla dimensione, anche la forma e il colore dei fiori possono variare: i fiori delle orchidee possono infatti assumere innumerevoli sfumature dal bianco al blu, passando dal rosa al giallo e all’arancione, e molte varietà presentano inoltre fiori striati e maculati.

Mattinata è un paradiso botanico a cielo aperto. Su tutto il territorio fioriscono 60 delle cento varietà di orchidee selvatiche del Gargano, un primato europeo che rende la città meta di studiosi ed appassionati provenienti da tutto il mondo.

Dal 22 al 25 aprile la cittadina garganica ospiterà “Orchidays – Nel fiore di Mattinata”, il primo festival dedicato alle orchidee spontanee nel territorio pugliese. Tutte le mattina, in quei giorni, sarà possibile ammirare varietà di orchidee autoctone: Angela Rossini, tra le più grandi esperte sul piano internazionale di orchidee, e Felice Summa, agronomo, condurranno turisti e curiosi in un percorso naturalistico immersivo all’insegna della conoscenza e della sostenibilità ambientale, passando per il Monte Sacro. Sulla cima del promontorio si conservano alcuni suggestivi resti dall’antica abbazia della Santissima Trinità del Monte Sacro, un antico ma affascinante villaggio monastico. Oltre alle orchidee sarà possibile ammirare un’infinità di sottospecie germogliate grazie all’innesto che si viene a creare naturalmente fra le varie piante.

Non solo fiori, però, nei giorni di “Orchidays”, ma anche musica, arte, spettacoli, degustazioni e attività didattiche sul Belvedere del Monte Saraceno.

Ad aprire le danze, sabato 22 aprile alle 20, sarà “Encanto”, il musical targato Disney ricco di magia, effetti speciali e un significato universale capace di parlare a ogni pubblico.

Domenica 23 aprile, alle 20, giocolieri, illusionisti, equilibristi, mangiafuoco e clown si esibiranno in uno spettacolo per adulti e bambini dal titolo “Mattinata Circus – Il Festival degli artisti di strada”.

Lunedì 24 aprile doppio appuntamento. Alle 10 sarà possibile visitare gratuitamente l’abbazia di Monte Sacro in compagnia di Antonio Latino, studioso locale. Alle 20 spazio alla musica con “Cantautorando”, il concerto che celebrerà la musica italiana. La band, composta da Pietro Verna, Clorinda Panaro, Leo Torres, Francesco Galizia, Paolo Romano e Mimmo Campanale, omaggerà i più grandi cantautori con i brani che hanno fatto la storia della canzone italiana.

Martedì 25 aprile, alle 20, l’Orchestra Filarmonica Pugliese chiuderà la prima edizione del Festival delle Orchidee con “Fiabe in musica”, un concerto per famiglie che delizierà il pubblico con le famose canzoni fiabesche, da “Cenerentola” a “La Bella Addormentata”, da “Pierino e il Lupo” a “Peter Pan”.

Nel corso delle quattro serate sarà possibile degustare prodotti enogastronomici di differenti produttori del circuito Slow Food.

“L’evento nasce dalla volontà dell’amministrazione di internazionalizzare un prodotto turistico come quello legato alla nostra biosfera, alla nostra unicità territoriale, che è rappresentata dalle nostre orchidee spontanee”, spiega il sindaco Michele Bisceglia. “Finalmente, dopo anni, Mattinata presenta al mondo questa unicità”.

Il Festival rientra nella strategia turistica dell’amministrazione comunale volta a promuovere la città non solo durante il periodo estivo ma tutto l’anno e lo fa con una proposta turistica sempre più mirata alla destagionalizzazione. Anzi, “extra-stagionalizzazione”. Non più e soltanto, quindi, destinazione per una vacanza al mare, ma anche centro culturale di primo piano per l’intera regione Puglia. “Creare un evento di questa portata e lungo giorni ha l’obiettivo di ampliare l’offerta turistica garantendo una ricaduta economica sul territorio per tutte le attività turistico ricettive come ristoranti, hotel e bar”, sottolinea l’assessore al turismo Paolo Valente. “Di qui la necessità di legare il tema delle orchidee ad eventi culturali e di intrattenimento”.

Il Festival delle Orchidee spontanee celebra anche l’ecosostenibilità. In piazza Aldo Moro sarà installata una grande luminaria a forma di orchidea, illuminata sfruttando l’energia prodotta dalla pedalata di chiunque voglia salire in sella alle tre biciclette messe a disposizione dagli organizzatori, il Comune di Mattinata in collaborazione con la società di eventi Studio360, la Regione Puglia, Puglia Promozione e Slow Food.

Dulcis in fundo, momenti di confronto e informazione, con protagonisti i più grandi esperti e botanici del settore. Sia il 22 che il 23 aprile nel teatro delle scuole elementari di Mattinata illustri personalità discuteranno del valore naturalistico dell’orchidea e della sua importanza per la valorizzazione turistica di un territorio già di per sé ricco di potenzialità. Tra i relatori anche Angela Rossini, esperta di orchidee. “Orchidays” inaugurerà gli appuntamenti turistici che interesseranno la città durante tutto l’anno.