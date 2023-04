Il Bari agguanta il pari al 92’

Dopo un fantastico primo tempo del Como che aveva chiuso in vantaggio di due reti a zero il primo tempo a Bari, forse in pochi avrebbero pensato ad un pari finale.

I gol: Ioannou (18′) e Cutrone (26′) per il Como. Per il Bari, le reti di Cheddira (48′) e Di Cesare (92′).

Tabellino

Bari-Como 2-2

BARI: Botta R., Morachioli G., Ricci G., Ceter D., Esposito Se., Caprile E. (Portiere), Pucino R., Di Cesare V., Vicari F., Mazzotta A. (dal 23′ st Ricci G.), Maita M., Benali A. (dal 1′ st Botta R.), Benedetti L. (dal 40′ st Esposito Se.), Folorunsho M., Antenucci M. (dal 1′ st Morachioli G.), Cheddira W. (dal 27′ st Ceter D.). A disposizione: Bellomo N., Dorval M., Frattali P. (Portiere), Mallamo A., Matino E., Molina S., Zuzek Z. Allenatore: Mignani M..

COMO: Mancuso L., Vignali L., Da Cunha L. (dal 45’+1 st Blanco A.), Farago P., Blanco A., Gomis A. (Portiere), Odenthal C., Canestrelli S., Binks L., Parigini V. (dal 14′ st Vignali L.), Arrigoni T. (dal 22′ st Farago P.), Bellemo A., Iovine A., Ioannou N., Cutrone P. (dal 22′ st Da Cunha L.), Gabrielloni A. (dal 14′ st Mancuso L.). A disposizione: Cerri A., Chajia M., Ghidotti S. (Portiere), Scaglia F., Tremolada M., Vigorito M. (Portiere) Allenatore: Longo M..

Reti: al 4′ st Cheddira W. (Bari) , al 45’+5 st Di Cesare V. (Bari) al 18′ pt Ioannou N. (Como) , al 26′ pt Cutrone P. (Como) .

Ammonizioni: al 5′ st Mazzotta A. (Bari), al 40′ st Botta R. (Bari) al 6′ st Arrigoni T. (Como), al 25′ st Vignali L. (Como), al 32′ st Bellemo A. (Como).