Martina Franca – alla città il nuovo Parcheggio “Orti del Duca”. Sono i fatti che contano, questo è quello che tutti ci aspettiamo, in una realtà bugiarda e costruita su false promesse o finte parole. Domani si vedrà come far sì che i conti tornino, per ora si pensa a festeggiare. Ma cosa c’è da festeggiare? Sicuramente il senso di appartenenza ad una delle più belle opere d’arte fatta città, da cui dovremmo ripartire, quel senso di cultura del noi e del nostro.

Ammirare il parcheggio oggi 15 aprile 2023 consegnato alla città è solo un vanto per i propri cittadini. Non vedo vanto per altri.

Martina Franca – Nuovo Parcheggio “Orti del Duca”

Un parcheggio 180 posti circa che andrà ben gestito verso le difficoltà dei residenti del centro storico e non dei B&B che si stanno realizzando nell’area. Un orto, trasformato in un giardino che merita e che ne è il biglietto da visita della città. Sappiamo tutti quanto sia vero che per vendere, “la prima impressione è quella che conta” anche se le cose bisogna conoscerle a fondo, non possiamo fare a meno di restare influenzati dal primo impatto. La prima impressione a cui diamo risalto quando ammiriamo un’opera, naturalmente è il suo aspetto esteriore, alla sua armonia e all’inestimabile visone della valle d’itra.

Proprio a tal proposito, il nuovo parcheggio “Orti del Duca” è bello, originale, insolito e indimenticabile.

Martina Franca – alla città il nuovo Parcheggio “Orti del Duca”. Sarà pure un’idea di 30 anni fa, di coloro che nella lungimiranza hanno trasformato questa città in un patrimonio. Ma, sarebbe giusto basarsi esclusivamente su dei canoni estetici nemmeno tanto oggettivi? Se vi sarà cura da parte degli utenti e il controllo da parte delle istituzioni, l’opera si potrà identificare come memorabile. Di certo Lei dirige una grande azienda e alla fine i conti devono tornare, Sempre.