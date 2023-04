Boxe – Faccia a faccia fra Rossetti e Chiancone

Pronti, il campione italiano Rossetti e lo sfidante Chiancone

Nino è pronto per la difesa del suo titolo italiano.

Domani 14 aprile alle 22.00 sul ring di Santa Marinella e in diretta Raisport.

Pugni a peso d’oro domani 14 aprile a Santa Marinella in provincia di Roma per il campione italiano in carica Giovanni Rossetti, che difenderà il titolo vinto lo scorso 23 dicembre nel memorabile match di Reggio Emilia contro il campione Carlo De Novellis. Il pugile professionista tarantino è pronto per affrontare lo sfidante Luca Chiancone, conosciuto questo pomeriggio nel face to face in occasione della cerimonia del peso, alla quale entrambi gli alteti si sono presentati in forma impeccabile: 72 kg Rossetti e 71,2 kg Chiancone. L’incontro si svolgerà sulle dieci riprese e avrà inizio alle ore 22.00 con diretta su Raisport, a seguire completerà la bella serata sportiva il titolo europeo pesi gallo sulle dodici riprese tra Vincenzo Picardi e Mike Esteves. Altissimi i livelli di agonismo e valore atletico nell’evento della FPI promosso dalla Promo Boxe di Mario Loreni, grande attesa per i tifosi tarantini e per la Quero-Chiloiro che accompagna Giovanni Rossetti in questo grande appuntamento che lo vedrà seguito all’angolo dal suo maestro Cataldo Quero.

Nino Rossetti è fiducioso, sicuro di sé e del lavoro svolto in palestra, convinto e determinato dopo essersi pesato sulla bilancia con il suo avversario: “Abbiamo curato la preparazione del match sotto ogni punto di vista, sono determinato nel riportare a casa questo Titolo italiano e sono certo che l’incontro sarà molto bello tra due pugili diversi fisicamente e tecnicamente”.

Con uno score da professionista di 11 vittorie, di cui 4 KO e 1 sconfitta, campione italiano a dicembre 2022 e campione mondiale UBO a luglio 2022, il ventiduenne Giovanni ‘Nino’ Rossetti domani difenderà il titolo contro il triestino Luca Chiancone, venticinque anni, imbattuto da professionista con uno score di 7 vittorie, di cui 3 KO e 1 pari.