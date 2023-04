Il Taranto ha ripreso la preparazione

RIPRESA LA PREPARAZIONE

Messa in cassaforte la salvezza matematica con il successo per 3-0 con il Pescara, il Taranto ha ripreso a lavorare in vista dell’ultima trasferta di campionato al Rocchi di Viterbo contro il Monterosi.

Sarà una settimana atipica per i rossoblu che lavoreranno allo Iacovone sino a venerdì mattina prima di partire nel primo pomeriggio alla volta del ritiro pre partita.

Per l’occasione il Taranto Football Club 1927 comunica che la consueta conferenza stampa pre gara non si terrà. Mister Capuano parlerà attraverso i canali ufficiali del club rispondendo alle domande che i tifosi gli porranno durante la settimana a mezzo social.