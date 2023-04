Taranto – Il 13 aprile conferenza Don Andrea Cristiani

Con Don Andrea Cristiani un percorso per la “Crescita sostenibile”

Giovedì 13 aprile il terzo settore propone il percorso “Crescita sostenibile” che, rivolto a giovani e adulti, affronterà le tematiche dello sviluppo sostenibile e della tutela dei diritti.

L’iniziativa è promossa da una rete composta dalle associazioni Movimento Shalom, Il Luogo dei Possibili e Federconsumatori provinciale di Taranto, in particolare nell’ambito delle “Idee di rete per … promuovere il volontariato 2022”, azione del CSV Taranto ETS.

Il percorso si sviluppa in due momenti: Il primo si terrà nell’Aula Consiliare del Comune di Martina Franca dove, alle ore 10.30, i rappresentanti delle tre associazioni della rete e quelli dell’Amministrazione comunale incontreranno gli studenti delle seconde classi della scuola media dell’Istituto Comprensivo “Amedeo di Savoia Aosta” per parlare di diritto al cibo e di spreco alimentare: dopo la proiezione di un video sull’argomento, si svilupperà un dibattito in cui i ragazzi saranno chiamati a dare una diretta testimonianza sulle loro abitudini e su quelle delle famiglie.

Nel pomeriggio il percorso si sposta a Taranto dove, alle ore 17.00 presso la Biblioteca Civica “P. Acclavio” alla Bestat, è previsto l’incontro dal titolo “Crescita Sostenibile: un libro per costruire opportunità” nel corso del quale sarà presentato il volume “Movimento Shalom. Crescere insieme all’Africa” di Don Andrea Pio Cristiani con Giampaolo Grassi.

L’incontro, moderato dalla giornalista Nicla Pastore, sarà introdotto da Lucia Parente De Cataldis, responsabile del Movimento Shalom OdV per il Meridione, che poi passerà la parola per i saluti a Francesco Riondino, Presidente del CSV Taranto ETS, e Antonello Zicari, Presidente di Federconsumatori Taranto; l’evento sarà concluso da un reading teatrale a cura di Michele Bramo e Daniela Delle Grottaglie dell’Associazione Il Luogo dei Possibili.

Durante l’incontro saranno gli autori Don Andrea Cristiani, Fondatore del Movimento Shalom, e Giampaolo Grassi, giornalista parlamentare dell’ANSA, a presentare il volume “Movimento Shalom. Crescere insieme all’Africa” in cui è lo stesso don Andrea a raccontare gli ideali del Movimento Shalom che, in armonia con l’insegnamento di Papa Francesco, si ispirano ai valori rivoluzionari del Vangelo, primo fra tutti il riconoscimento dei diritti, senza distinzione di razza, genere e orientamento sessuale.