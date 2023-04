Ultima partita per la Prisma Volley

Mercoledì alle 20:30 alla Kioene Arena la Gioiella Prisma Taranto è attesa all’ultimo match dei preliminari Play off 5° posto contro la Pallavolo Padova che si trova prima nella classifica del gironcino con 6 punti e due partite vinte per 3-0.

La Gioiella Prisma è in fondo con 3 punti e dopo aver perso per 3-1 contro Cisterna, che è comunque uscita dalla competizione, ha a disposizione solo una partita che dovrà necessariamente vincere per 3-0 o 3-1 per poter guadagnare 3 punti e giocarsi la differenza del punteggio finale con Padova, per accedere alla fase successiva.

All’andata, infatti, i rossoblù ebbero la meglio con un risultato rotondo (3-0) e sorpresero i patavini al PalaMazzola.

Un altro “scontro diretto” dunque con i veneti, che gli ionici affronteranno per poter andare avanti nei giochi o salutare la stagione definitivamente.

Nell’ultimo match Padova ha vinto nettamente con Cisterna, trascinata dal giovane opposto Guzzo, mentre la Gioiella è caduta con un 3-1 finale contro Cisterna.

Nel frattempo, dai Play off scudetto sono uscite Verona, Perugia e Modena, oltre a Monza che già era stata sconfitta in 4 match da Trento, saranno dunque queste le squadre impegnate nella fase girone dei play off 5°posto che si uniranno alla vincente, da 3 punti, di mercoledì sera tra la Gioiella Prisma e la Pallavolo Padova.

Lo schiacciatore greco Andreopoulos Charalampos, rientrato nello starting six nell’ultimo match, anticipa così i temi della gara:

“Padova è una grande squadra e ha mostrato una buona continuità di gioco per tutta la stagione! In queste ultime partite sembra che vogliano far giocare tutti i giocatori a disposizione nella rosa e continuano comunque ad avere buoni risultati. Da parte nostra cercheremo di fare del nostro meglio seguendo le indicazioni tecniche dell’allenatore”.

Match in diretta su Volleyballworld.tv a partire dalle 20.30.

Foto Castellaneta