Capuano asfalta Zeman!

di Francesco Leggieri

Taranto-Pescara 3-0

Il Taranto è salvo. Quasi… dipende da che ora vi collegherete col nostro sito, visto che le squadre giocano in orari diversi. Intanto, vi raccontiamo questa partita: Capuano – Zeman, ovvero Taranto-Pescara. Vince Capuano, ma di brutto! Tre a zero netto ed il passivo, per il boemo, poteva essere più grave.

C’è anche da dire che i ragazzi di Eziolino sono stati pure con un uomo in meno per quasi tutto il secondo tempo, a causa dell’espulsione di Mastromonaco (rosso diretto per atterramento ultimo uomo).

Quella del Taranto, è stata una gara senza errori, praticamente perfetta. La novità sta nelle realizzazioni: ben tre, di cui due di Bifulco e l’altra del solito Tommasini, giunto all’ottava marcatura. Questi due ragazzi possono essere il futuro di questo Taranto.

Va detto che, prima della partita, è stato ricordato Ivan Romanzini, capitano del Taranto degli anni 70, deceduto il primo di aprile. Alla moglie ed ai due figli, il Taranto ha donato la maglia rossoblu con il numero 8.

Cronaca. il Taranto parte a razzo e, al 3’, va in vantaggio. Un’azione strepitosa dettata da Mastromonaco che, dopo una sgroppata, mette in mezzo. Sulla respinta ospita, è lesto Boccadamo a rimetterla in area piccola dove Tommasini la butta dentro. Pronti, via ed 1-0.

Il Taranto è come un cavallo imbizzarrito, indomabile: al 10’ segna di nuovo. Angolo di Provenzano e Bifulco segna di testa. E’ tutto Taranto, una valanga impressionante! Il Pescara vorrebbe reagire, ci prova, ma sbatte contro un solido muro.

Secondo tempo. Tegola sul Taranto!

Espulso Mastromonaco che atterra Delle Monache (ultimo uomo). Qualunque squadra avrebbe perso la bussola contro Zeman… invece, il Taranto, al 55’, segna il terzo gol. Lo sigla ancora Bifulco, oggi in giornata di grazia. Tommasini si era involato in contropiede ed aveva calciato sul portiere ospite. Sulla ribattuta, gol di Bifulco.

La partita finisce dopo il terzo gol dei rossoblu. Zeman prova a impensierire il Taranto ma senza successo. Finisce con tutti in piedi ad applaudire.

I numeri dicono che stasera il Taranto potrebbe essere salvo. Vi terremo informati.

video a cura di Antennasud Clicca qui

Taranto – Pescara 3-0 – YouTube

Tabellino

Taranto-Pescara 3-0

RETI: 3’ Tommasini (T), 10’ Bifulco (T), 55’ Bifulco (T)

Taranto: Vannucchi; Formiconi, Antonini, Sciacca; Mastromonaco, Labriola, Provenzano, Mazza (76’ Semprini), Boccadamo; Tommasini, Bifulco (57’ Evangelisti). Panchina: Loliva, Ferrara, Nocciolini, Fontana, Citarella, Colurciello, Finocchi, Canalicchio, Romano. All. Capuano.

Pescara: Sommariva; Cancellotti, Pellacani (64’ Boben), Mesik, Crescenzi; Rafia, Palmiero (54’ Aloi), Kraja (46’ Gyabuaa); Merola (64’ Cuppone), Lescano, Kolaj (46’ Delle Monache) Panchina: D’Aniello, Vergani, Mora, Desogus, Ingrosso, Gozzi, Germinario. All. Zeman.

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Assistenti: Massimiliano Bonomo di Milano ed Emilio Micalizzi di Palermo. IV: Fabio Rosario Luongo di Napoli.

Ammoniti: Boccadamo, Mazza, Bifulco, Vannucchi (T); Rafia, Crescenzi, Cancellotti, Aloi (P).

Espulsi: Mastromonaco (T) al 53’ per aver fermato Delle Monachè in chiara occasione da gol.

foto G. Maffucci